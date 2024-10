24 Octombrie 2024 Sursa: IGPR UPDATE: PERCHEZIȚII ÎN 8 DOSARE PENALE DE EVAZIUNE FISCALĂ

În urma celor 23 de mandate de percheziție domiciliară, efectuate la data de 24 octombrie a.c. în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în județele Timiș (19), Caraș-Severin (2), Hunedoara (1) și București (1), în 8 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, ai fost ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă, precum și bunuri imobile și imobile asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurator, până la concurență sumei de 5.870.213 lei (autoturisme, conturi bancare, sume de bani în numerar și imobile).

Astfel, au fost ridicate 3 telefoane mobile, 3 stick-uri de memorie, 4 carduri bancare, 72.100 de lei, 550 de euro, 23 de cartușe de vânătoare de diferite calibre, 6 portofele electronice (wallet-uri de cryptomonede - 60.000 de lei), 9.680 de țigarete și 23 de kg. de tutun.

De asemenea, în cursul perchezițiilor a fost achitată suma de 50.000 lei, datorată bugetului consolidat al statului și a fost instituită măsura popririi asupra sumei de 80.000 de euro.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2022 – 2024, 14 persoane, în calitate de reprezentanți în drept sau în fapt ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în mod repetat, ar fi reținut și nu ar fi virat către organul fiscal competent contribuțiile sau ar fi virat parțial sumele reținute pentru salariile și veniturile asimilate acestora (impozite și contribuții sociale), creând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului.

Perchezițiile au beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, respectiv Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și a specialiștilor din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.