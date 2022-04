28 Aprilie 2022 Sursa: IGPR PROTECȚIA EFICIENTĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE, RECUNOSCUTĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL

România a fost recunoscută ca un partener de încredere deplină pentru Statele Unite ale Americii din punctul de vedere al protecției proprietății intelectuale, pentru prima dată în peste 25 de ani. Acțiunile constante și măsurile organizatorice luate la nivelul Poliției Române și al celorlalte instituții cu atribuții în domeniu au avut ca rezultat scoaterea României de pe „Lista de Supraveghere” a Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii.

Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite (United States Trade Representative - USTR), agenția Guvernului SUA care se ocupă de relațiile comerciale internaționale, a publicat astăzi Raportul Special 301 pentru 2022, în care, pentru prima dată în peste 25 de ani, România este scoasă de pe „Lista de Supraveghere” (Watch List), fiind astfel recunoscut formal că țara noastră are capacitatea de a depăși limitele semnalate anterior în ce privește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

România s-a aflat pe „Lista de Supraveghere” prima dată în 1995 și, după 3 ani de observație, a intrat pe această Listă, unde s-a regăsit în mod constant din 1999 până în 2021, fiind singurul stat membru UE aflat pe Lista respectivă.

Eliminarea României de pe „Lista de Supraveghere” reflectă recunoașterea pașilor semnificativi pe care România i-a făcut în ultimul an pentru a îmbunătăți protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și atenția Guvernului României în eficientizarea acestui domeniu cu o contribuție majoră la dezvoltarea economică şi socio-culturală a societăţii.

Printre motivele acestei evoluții pozitive s-a aflat numirea primului Coordonator național în domeniul proprietății intelectuale, respectiv a domnului Sorin Costreie, Consilier al Primului Ministru.

A contat înființarea unei noi unități în cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, specializată în cazurile de piraterie online și alocarea unor ofițeri suplimentari pentru investigațiile de proprietate intelectuală.

A fost avută în vedere reluarea organizării de către Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a întâlnirilor Grupului de Lucru pe probleme de Drepturi de Proprietate Intelectuală, un parteneriat public-privat creat ca o structură de sprijin a activităților de prevenire și combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o prioritate instituțională la nivelul Poliției Române.

Astfel, în anul 2021, Inspectoratul General al Poliției Române a luat măsuri pentru prioritizarea, la nivelul structurilor de investigare a criminalității economice, a cazurilor privind investigarea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, în special pentru destructurarea rețelelor/grupurilor infracționale organizate de import, distribuție și vânzare de bunuri contrafăcute, precum și în domeniul pirateriei online.

În acest an, au fost luate măsuri pentru înființarea, în cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, a unei structuri specializate în domeniu, începând cu data de 1 octombrie 2021 fiind operaționalizat Serviciul de Investigare a infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, iar, în cadrul acestuia, a fost înființat un compartiment pentru investigații în mediul online.

Principalele atribuții ale acestui serviciu constau în desfășurarea de investigații în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, manifestată sub forma infracțiunilor care aduc atingere drepturilor de autor și/sau drepturilor de proprietate industrială, inclusiv în mediul online și în coordonarea, sprijinul și îndrumarea structurilor teritoriale.

Totodată, la nivelul fiecărui serviciu de investigare a criminalității economice din cadrul inspectoratelor județene de poliție, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al Polițiilor de Sector au fost desemnați, începând cu data de 31 august 2021, câte 2 polițiști pentru a desfășura exclusiv activități de prevenire și combatere a ilegalităților din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Direcția de Investigare a Criminalității Economice și structurile teritoriale de investigare a criminalității economice cooperează cu instituții de aplicare a legii pentru cercetarea infracțiunilor la drepturile de proprietate intelectuală.



O contribuție semnificativă o constituie colaborarea cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.



Investigarea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, în special pentru destructurarea rețelelor/ grupurilor infracționale organizate de import, distribuție și vânzare de bunuri contrafăcute, precum și în domeniul pirateriei online a reprezentat una dintre prioritățile de acțiune a polițiștilor specializați în anul 2021.

Datele statistice înregistrate în domeniul proprietății intelectuale în anul 2021 sunt, în general, în creștere față de anul 2020, reflectând intensificarea activităților desfășurate de către structurile specializate, atât pe linia indisponibilizării bunurilor contrafăcute, cât și pe linia finalizării anchetelor penale.

Astfel, în urma acțiunilor și investigațiilor derulate anul trecut, au fost înregistrate 1.333 de dosare penale (1.414 în 2020) având ca obiect infracțiuni la regimul proprietății intelectuale și au fost soluţionate 1.465 de dosare penale (1.205 în 2020), dintre care 172 cu propunere de trimitere în judecată (121 în 2020).



Polițiștii au identificat 829 de persoane bănuite (679 în 2020), au investigat 91 de domenii de internet (51 în 2020) și au indisponibilizat bunuri în valoare totală de 50.045.100 de lei (33.397.200 de lei în 2020): produse cosmetice - 372.869 de bucăți, în valoare de 39.419.690 de lei, produse textile - 60.184 de bucăți, în valoare de 6.480.880 de lei, respectiv medicamente și dispozitive medicale - 31.221 de bucăți, în valoare de 1.607.900 de lei.



De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de 4.855.690 de lei (484.520 de lei în 2020).



Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 1.093 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 8/1996 (944 în 2020), privind dreptul de autor și drepturile conexe, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.386.990 de lei.



În anul 2021, în perioada organizării la București a Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2020, polițiști din cadrul Poliției Române au desfășurat o serie de activități pentru prevenirea și combaterea încălcării, atât a drepturilor de proprietate intelectuală ce aparțin UEFA, cât și a celor care aparțin societăților partenere.



Reprezentantul UEFA a transmis o scrisoare de mulțumire, apreciind disponibilitatea și implicarea de care polițiștii au dat dovadă în desfășurarea și ducerea la bun sfârșit a programului pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală UEFA EURO 2020.



Cooperare internaţională



Palierul de cooperare internațională reprezintă o componentă semnificativă în combaterea infracțiunilor la drepturile de proprietate intelectuală ținând cont de tendințele fenomenului infracțional și de poziționarea României din punct de vedere geografic și economic.



Cooperarea polițienească este asigurată pe linia canalelor de cooperare asigurate de Interpol, Europol și SELEC.



Polițiștii asigură participarea la operaţiunile comune, grupurile de lucru, simpozioanele, conferinţele și cursurile de pregătire desfăşurate pe plan internaţional, în diferite domenii.



Polițiștii români au participat la întâlnirile operative organizate de Interpol şi Europol în cadrul unor operaţiuni comune iniţiate de structurile de cooperare poliţienească internaţională precum OPSON, având ca obiect combaterea comercializării de produse alimentare și băuturi contrafăcute sau care nu corespund standardelor de calitate, IN OUR SITES, vizând combaterea comercializării de produse contrafăcute în mediul on-line, SHIELD II, vizând combaterea comercializării de produse medicamentoase sau hormoni de creștere umană, atât contrafăcute cât și în afara lanțului oficial de distribuire, APHRODITE, având ca obiect combaterea comercializării de bunuri contrafăcute prin intermediul rețelelor de socializare și LUDUS, având ca obiect combaterea comercializării de jucării și produse destinate copiilor care reprezintă un risc asupra sănătății acestora.



Pregătirea polițiștilor



Pentru pregătirea polițiștilor în acest domeniu, au fost organizate mai multe cursuri și seminarii.



Astfel, la data de 18 februarie 2021, a fost organizat un curs online având ca temă identificarea măștilor și vaccinurilor contrafăcute, la acesta participând 50 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice.



În perioada 14 – 15 aprilie 2021, în colaborare cu Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol, a fost organizat un curs de pregătire on-line de tip webinar cu tema INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE FIGHT AGAINST PIRACY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, la care au participat ofițeri de poliție de la nivelul structurilor teritoriale.



La data de 9 iunie 2021, a fost organizat un curs online având ca temă identificarea produselor contrafăcute, la acesta participând 50 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice.



De asemenea, la data de 14 iunie 2021, a continuat cursul online având ca temă identificarea produselor contrafăcute, la care au particitat alți 50 de polițiști.



Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au participat la datele de 9 iunie 2021, respectiv 17 iunie 2021 la webinarele cu temele „Illegal Gambling and Organized Crimes”, respectiv „Fraude prin Intermediul Platformelor Digitale de Plată” organizate de Ambasada Statelor Unite ale Americii.



La data de 28 octombrie 2021, Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală (GLDPI), constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a organizat seminarul online cu tema „Dovada încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și a caracterului contrafăcut al produsului”, la care au participat 3 reprezentanți din cadrul DICE și 50 de polițiști din cadrul structurilor teritoriale.



În perioada 3 – 4 noiembrie 2021, a fost organizat de către EUIPO – Oficiul European pentru Drepturi de Autor un webinar având ca temă „On-line Event on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, la care au participat polițiști cu atribuții în domeniul proprietății intelectuale.



La datele de 3 și 17 noiembrie 2021, a fost organizat de către Ambasada SUA, împreună cu USPTO – United States Patent and Trademark Office, un curs de tip webinar, având ca temă „Overview of Intellectual Property Enforcement at the Border”, la acesta participând 50 de polițiști.



La data de 18 noiembrie 2021, Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală (GLDPI), constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a organizat seminarul online cu tema „Aspecte privind procedura de soluționare a opozițiilor în noua reglemantare din Lg. 84/1996”, la care au participat polițiști de investigare a criminalității economice.