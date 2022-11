25 Noiembrie 2022 Sursa: IGPR PROIECTUL POLHUMINT

Poliția Română a implementat proiectul PolHumint, ROFSIP2016OS6A14P01, demarat la data de 25 noiembrie 2016, pentru eficientizarea gestionării informațiilor și valorificarea mai rapidă a datelor și informațiilor.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat colectarea, în mod structurat, a datelor din activitatea informativă și valorificarea acestora prin intermediul produselor din domeniul analizei informațiilor în scopul creșterii eficienței Poliției Române în cadrul Policy Cycle Serious Organized Crime Threat Assessment EMPACT.

În cadrul proiectului, a fost dezvoltat un sistem informatic integrat, care este folosit de către structurile operative, precum și de suport operativ și manageri, prin care se realizează colectarea structurată a datelor, precum și un flux de documente, în condiții de trasabilitate.

Platforma informatică integrează datele deja existente în aplicațiile Poliției Române, care sunt structurate automatizat.

Diseminarea pe căi informatice a documentelor și transferul electronic al acestora între formațiuni scurtează, în mod semnificativ, durata necesară pentru transmiterea comunicărilor importante între unități.

Întrucât colectarea și comunicarea datelor se realizează în interiorul sistemului informatic, prin aceasta se asigură o trasabilitate fără precedent a tuturor diseminărilor de documente și informații.

De asemenea, prin acest proiect, Poliția Română a achiziționat echipamente de resort IT (ex.: stații de lucru, laptopuri, multifuncționale, pllotere, proiectoare, etc.), precum și autospeciale destinate structurilor operative, toate acestea contribuind la atingerea obiectivului proiectului.

Proiectul a fost finanțat prin Fondul Securitate Internă componenta de cooperare polițienească, durata de implementare a acestuia fiind de 72 de luni, iar valoarea sa totală a fost de 35.700.216,25 lei, fără TVA, dintre care 26.775.162,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (75%), iar 8.925.054,06 lei reprezintă cofinanțare (25%).