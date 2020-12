10 Decembrie 2020 Sursa: IGPR PESTE 28.000 DE ŢIGARETE DE CONTRABANDĂ IDENTIFICATE ŞI RIDICATE DE POLIŢIŞTII CAPITALEI

În cursul zilei de miercuri, 9 decembrie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigarete.



Din datele şi probele administrate începând cu luna septembrie 2020 de către Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5 a rezultat presupunerea rezonabilă că şase persoane, doi bărbaţi şi patru femei, cu vârste cuprinse între 19 şi 47 de ani, ar avea preocupări de natură infracţională, pe linia contrabandei cu ţigarete.



Astfel, la data menţionată au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziţie, în municipiul Bucureşti, în urma cărora au fost identificate şi ridicate 28.000 țigarete fără timbru de marcaj fiscal sau cu timbre de marcaj emis de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina. Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Poliţiei Sectorului 5. Prejudiciul creat bugetului de stat a fost estimat la 16.000 de lei.



Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infractiunii de colectare, deţinere,producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, de două sau mai multe persoane împreună, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru cei şase în cauză.