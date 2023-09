09 Septembrie 2023 Sursa: IGPR PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 25 august – 7 septembrie 2023, 51 de percheziții domiciliare. În cadrul dosarelor penale întocmite, pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 3 milioane de lei.

În perioada 25 august – 7 septembrie 2023, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 51 de mandate de percheziție domiciliară, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

În cauzele penale instrumentate, față de 14 persoane au fost dispuse măsuri preventive, fiind desfășurate 7 acțiuni de amploare.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 3.529.912 lei.

Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 40.679 de țigarete, 2.631 de litri de alcool și 350 de litri de combustibil.

Exemple:

1. La data de 6 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au desfășurat 16 percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile mai multor persoane, într-un dosar de urmărire penală, în care cercetările sunt efectuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la infracțiunea de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Perchezițiile au fost desfășurate în județele Ilfov(6) Hunedoara(2) Constanța(1) Bacău(1), Vâlcea(1), Călărași (1) și municipiul București(4).

În fapt, pe parcursul derulării unor operațiuni comerciale, reprezentanții societății comerciale furnizoare ar fi fost induși și menținuți în eroare, de către un grup de persoane, specializate în săvârșirea de infracțiuni de natură economică, prin folosirea de manopere dolosive, în contextul emiterii și folosirii unui bilet la ordin, de către beneficiarul mărfurilor, în valoare de 198.515 lei, refuzat la plată de către unitatea bancară.

9 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov pentru cercetări.

Valoarea prejudiciu cauzat a fost estimată la aproximativ 198.515 de lei.

În urma probatorului administrat, polițiștii de la economic au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, față de 4 persoane, cu vârste între 37 și 53 de ani, bănuite de comiterea faptelor investigate, urmând ca acestea, să fie prezentate procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, cu propuneri vizând măsuri preventive.

Cei 4 bărbați au fost prezentați procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care a dispus măsura controlului judiciar pentru doi dintre aceștia, iar pentru ceilalți 2 bărbați, a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți, care a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Polițiștii Ilfoveni de la economic continuă cercetările în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la infracțiunea de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Independent de Acțiuni Speciale, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale Ilfov, criminaliști ilfoveni și polițiști de la mai multe subunități teritoriale de poliție din Ilfov, precum și polițiști de la structurile economice, din județele Hunedoara, Bacău, Constanța, Vâlcea, Botoșani și Timiș.

2. La data de 7 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, cu sprijinul celor din cadrul Biroului Ordine Publică și Biroului Rutier Roman, au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași și Neamț. Două persoane au fost depistate în flagrant delict, încercând să sustragă combustibil.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada martie 2022 – iulie 2023, 8 persoane, cu vârste între 36 și 57 de ani, din județele Neamț și Iași, șoferi în cadrul unei societăți comerciale, ar fi efectuat mai multe transporturi de combustibil de proveniență petrolieră, de la depozite centrale către pompe de distribuție cu amănuntul.

Cu prilejul transportului, în perioada amintită, cele 8 persoane ar fi sustras combustibil, în repetate rânduri, creând societății un prejudiciu de peste 175.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe terminale mobile și combustibil susceptibil a fi sustras.

În cadrul acțiunii, au fost puse în executare 8 mandate de aducere.

La data de 7 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au depistat în flagrant delict, în curtea unei societăți, din municipiul Roman, doi bărbați, de 48, respectiv 57 de ani, din județele Iași și Neamț, în timp ce sustrăgeau dintr-un ansamblul auto aproximativ 200 de litri de motorină.

La data de 7 septembrie a.c., în urma administrării materialului probator, cele 8 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind bănuite de comiterea infracțiunilor de delapidare.

Ulterior, față de cele 8 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.