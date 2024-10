24 Octombrie 2024 Sursa: IGPR PERCHEZIȚII PENTRU INFRACȚIUNI DE PROXENETISM ȘI DE SPĂLAREA BANILOR

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Brăila și jandarmi, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și spălarea banilor.

În urma activităților efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe arme neletale și muniție aferentă, aproximativ 4.000 de euro și alte bunuri utile cauzei. De asemenea, a fost indisponibilizat, pentru punerea sub sechestru, un autoturism evaluat la aproximativ 40.000 de euro.

Din cercetări a reieșit că, un tânăr ,de 27 de ani, în perioada 2016-2020, ar fi determinat, prin metoda „loverboy”, o tânără, de 27 de ani, să practice prostituția în diferite state din Europa, obținând sume consistente de bani, ce ar fi fost investite de către cel în cauză în achiziția a diverse bunuri mobile şi imobile atât pe numele său, cât şi al unor interpuşi.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.