21 Octombrie 2024 Sursa: IGPR PERCHEZIŢII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU CONTRABANDĂ ȘI PUNERE ÎN CIRCULAȚIE DE PRODUSE CONTRAFĂCUTE

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 21 octombrie 2024, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, efectuează 21 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti (19) și Giurgiu (2), la domiciliile și punctele de lucru/standurile, dintr-un centru comercial din București, ale unor persoane cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Video: https://youtu.be/5zskwMe4fs4

În aceeași cauză, în cursul zilei de ieri, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au prins în flagrant delict o persoană și au percheziționat 2 locuințe și 2 autovehicule ale acesteia.

În urma activităților, au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 350 de perechi de încălțăminte sport purtând însemnele unor mărci consacrate, susceptibile a fi contrafăcute, care ar fi fost introduse în țară fără a fi declarate la organele vamale.

Valoarea de piață a acestor produse, dacă ar fi fost originale, este de aproximativ 250.000 de lei.

Din materialul probator administrat până în prezent a rezultat faptul că persoanele cercetate, în perioada 2022 – prezent, ar fi introdus în România bunuri contrafăcute, purtând însemnele unor mărci consacrate, aduse din Turcia săptămânal, cu ajutorul autocarelor de călători, fără a fi declarate organelor vamale și care ar fi fost comercializate într-un mare centru comercial din București, sector 2.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică și Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

La acțiune participă și polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Ilfov și Giurgiu.