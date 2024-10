25 Octombrie 2024 Sursa: IGPR PERCHEZIȚII DOMICILIARE EFECTUATE ÎN CADRUL UNUI AMPLU DOSAR PENAL PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE DELAPIDARE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE ȘI FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 24 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Constanța.

Video - https://youtu.be/CwbXNyIu8WI

Aceste percheziții au fost efectuate în cadrul unui amplu dosar penal, instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea procurorului de caz, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, documente și înscrisuri utile cauzei.

A fost depistat și condus la audieri un bărbat, de 44 de ani, din municipiul Constanța, iar, în urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului de caz, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun față de acesta.

Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 3.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în vederea documentării întregii activități a persoanelor cercetate în cauză și pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.