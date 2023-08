05 August 2023 Sursa: IGPR INVESTIGAȚII ȘI ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

În prima jumătate a anului, din punct de vedere al combaterii traficului de persoane, acțiunile investigative desfășurate de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., la nivel național, s-au materializat în desfășurarea a 99 de acțiuni operative pentru destructurarea unor grupări infracționale active în domeniul traficului de persoane și de minori, efectuarea a 405 percheziții domiciliare, pentru depistarea bănuiților, completarea materialului probator și indisponibilizarea profitului infracțional.

În urma activităților, au fost reținute 186 de persoane bănuite, instanțele au dispus arestarea a 149 dintre acestea, au fost emise 8 mandate de arestare la domiciliu și 3 mandate de arestare în lipsă.

De asemenea, față de 53 de persoane bănuite a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Dintre aceste acțiuni, 49 au fost de amploare, iar 20 au vizat destructurarea unor grupuri infracționale organizate.

Au fost emise 60 de rechizitorii, prin care au fost trimiși în judecată 238 de persoane, pentru săvârșirea a 582 de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, spălare de bani și infracțiuni conexe.

Totodată, prin rechizitoriile emise de D.I.I.C.O.T., au fost destructurate 20 de grupuri infracționale organizate, fiind trimise în judecată 132 de persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate.

Traficul de persoane reprezintă o infracțiune complexă, care are un pronunțat caracter transfrontalier, însă jumătate dintre investigațiile efectuate în ultimul an au avut în vedere traficul intern de persoane.

Astfel, dintre cele 1.279 de dosare penale în care Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a efectuat investigații în cursul anului 2022, sub delegare, 693 au vizat fapte de trafic internațional de persoane, respectiv 54,2%, iar 586 trafic intern, reprezentând 45,8%.

În dosarele instrumentate în anul 2022, se remarcă păstrarea zonelor de impact ale activității infracționale de trafic de persoane transfrontalier consacrate anterior, respectiv țările de destinație în care acționează bănuiții români și unde sunt exploatate cu prevalență victimele sunt Germania (32,03%), Marea Britanie (24,09%), Italia (20,49%), Spania (9,66%), Elveția (8,36%), Franța (7,93%), Austria (7,21%), Olanda (5,05%), Belgia (4,32%), urmate de alte state, în procent mai mic, precum Irlanda, Danemarca, Suedia, Grecia, Cipru, Ungaria, Portugalia, Norvegia etc.

În primele 6 luni din anul 2023, la nivel Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au fost înregistrate 236 de dosare penale, din care 131 (55,51%) dosare care vizează traficul internațional de persoane (25 dosare penale – Germania, 24 – UK, 11 – Italia, 7 – Belgia și Elveția, 6 – Austria, 5 – Spania etc.).

În ceea ce privește exploatarea victimelor în plan intern (45,8% din totalul investigațiilor), sunt preferate victimele minore, din cauza faptului că sunt facil de recrutat și exploatat, în special prin obligarea la practicarea prostituției și nu este necesară călătoria externă/trecerea frontierei.

Se constată existența modurilor de exploatare clasice, respectiv exploatarea sexuală (în anul 2022, din totalul de 1.279 de dosare, 1.119 vizează exploatarea sexuală - 87,5%; în anul 2023, din totalul de 236 de dosare, 188 exploatarea sexuală – 79,66%;), exploatarea prin muncă (în 2022 - 99 de dosare, respectiv 7,74%; în 2023 - 28 de dosare, respectiv 11,86%), constrângerea la săvârșirea de infracțiuni mărunte și obligarea la practicarea cerșetoriei (în 2022 - 66 de dosare, respectiv 5,16%; în 2023 - 12 dosare, respectiv 5,08%).

Nu s-au înregistrat modificări în procesul de recrutare a victimelor și mijloacele de constrângere uzitate, menținându-se falsele promisiuni de obținerea unor locuri de muncă bine plătite, câștigarea încrederii victimelor prin aservire și dependență sentimentală (metoda loverboy), împărțirea câștigului – cointeresarea, abuzul şi șantajul emoțional, confiscarea și reținerea documentelor, inducerea temerii unor represalii asupra lor sau a membrilor de familie în cazul în care vor cere ajutorul poliției, dar şi forme variate de violență, în special în faza exploatării.

Metoda loverboy a devenit în ultimii ani mai mult decât o metodă preferată de recrutare și exploatare în cea mai mare parte a cauzelor de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, traficanții neezitând să se căsătorească cu victimele și chiar să aibă copii cu acestea, obținând astfel control și poziția de manipulare a victimelor, dar și garanția că acestea nu vor apela la sprijinul autorităților, fiind astfel creată dependența totală sentimentală și psihosocială a victimei față de traficant.

Ca și în anii precedenți, România rămâne, în principal, o țară de origine pentru victimele traficului de persoane, din cauza unor condiții de vulnerabilitate crescută a unor segmente de populație în căutare de oportunități mai bune de viață (push factors).

Majoritatea victimelor de cetățenie română sunt recrutate în țară, pentru ca mai departe exploatarea să aibă loc pe teritoriul altor state, în special în state unde există cerere pentru forță de muncă ieftină, pentru servicii sexuale sau unde există contextul și se tolerează faptele de cerșetorie, creându-se astfel premisele victimizării (pull factors).

Din numărul victimelor traficului de persoane identificate anual și raportate Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, aproximativ jumătate sunt victime exploatate în străinătate, însă detectate și identificate formal de polițiștii români din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Identificarea proactivă a victimelor este o atribuție permanentă și continuă, inerentă activității investigative a structurilor de combatere a traficului de persoane.

Structurile anti-trafic din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate sunt un partener activ și apreciat în eforturile de combatere a criminalității transfrontaliere şi de limitare a efectelor generate de traficul de persoane sau de minori.

Autoritățile române sunt deja de peste 14 ani un partener de încredere în relație cu agențiile europene din domeniul justiție și afaceri interne, respectiv Europol și Eurojust se numără printre principalii contribuitori de informații, cazuri de succes și reprezintă un exemplu de bune practici și expertiză pe linia combaterii traficului de persoane, la nivel european, atât cantitativ, dar și calitativ.

Eforturile și experiența autorităților române în activitatea de cooperare internațională sunt subliniate și exemplificate inclusiv în Raportul EUROJUST, ce a fost publicat în anul 2021, ce se axează pe experiența practică, prin analizarea investigațiilor la nivel European pe linia traficului de persoane, în perioada 2017-2020, România fiind lider în ceea ce privește numărul de echipe comune de anchetă de succes, respectiv într-o perioadă de 4 ani, România a inițiat sau a răspuns pozitiv la constituirea a 44 de astfel de echipe comune de investigare, cel mai eficient instrument de cooperare judiciară la nivel european din perspectiva traficului de persoane, pentru că exploatarea are loc pe teritoriul statelor de destinație, din vestul Europei, iar fără probele privind exploatarea, o investigație este ineficientă.

Totodată, menționăm faptul că, în cei peste 12 ani de cooperare internațională, autoritățile române au făcut parte din 77 de JIT-uri pentru combaterea traficului de persoane.

În prezent, la nivel național, se desfășoară în activități de cercetare penală în 16 dosare penale ce vizează săvârșirea infracțiunilor din sfera traficului de persoane și în care au fost semnate JIT-uri cu alte state.

Totodată, în cadrul platformei de cooperare EMPACT, la nivelul EUROPOL, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a participa în rolul de co-driver al priorității THB (Trafficking in Human Beings), înscriindu-se anual în acțiunile comune Europene în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, prin realizarea anuală a unor activitați denumite generic (Joint Action Days), respectiv European Action Day THB Labour Exploitation, European Action Day THB Child trafficking și Large Scale European Action Day THB.

Tot sub formă de operațiuni comune (Joint Action Days), România s-a implicat în EMPACT THB Online Hackathon – Ukraine O.A. 3.1. Internet/Social Media as enabler of THB și EMPACT THB Hackathon on sexual exploitation O.A. 3.1. Internet/Social Media as enabler of THB.

Așa cum rezultă şi din statisticile Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Consiliului Superior al Magistraturii și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cauzele penale nou înregistrate anual se mențin la un nivel descendent, ceea ce denotă că eforturile luptei anti-trafic sunt constante şi consecvente.

Reacția fermă și promptă a autorităților române, pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane, primește constant aprecieri pozitive din partea organismelor internaționale și a omologilor europeni.

O măsură eficientă de descurajare și reducere a cererii constă în incriminarea folosirii serviciilor persoanelor exploatate, măsură adoptată de țara noastră și care ar trebui să existe în toate statele care generează cerere și care nu au implementat în politicile penale pedepsirea beneficiarului serviciilor victimelor traficului.

Pentru ca lupta împotriva traficului de persoane să fie eficientă, sunt necesare eforturile nu numai ale autorităților din țările sursă, pe linia combaterii, prevenirii și protecției victimelor, dar mai ales a autorităților din țara de destinație, acolo unde exploatarea are loc.

Exemple:

1. La data de 2 martie 2023, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane – Biroul de Combatere a Traficului de Ființe Umane, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – S.C., au desfășurat o acțiune, în județele Călărași, Ilfov și în municipiul București, pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani, producere de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a peste 1 kg. tutun de fumat.

Pentru prinderea celor în cauză, indisponibilizarea bunurilor folosite la săvârșirea infracțiunilor și a profitului infracțional, precum și pentru identificarea de alte mijloace de probă, au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare la adresele acestora.

Membrii grupării organizate ar fi întreprins, de-a lungul timpului, activități ilicite pentru satisfacerea nevoilor personale și dobândirea de bunuri materiale, deranjând în repetate rânduri climatul de ordine și siguranță publică caracteristic societății contemporane, manifestând un comportament violent.

Specificul organizării pe criterii familiale îi conferă acestuia un grad și mai mare de amenințare la adresa ordinii și liniștii publice.

Organizarea activităților infracționale s-a desfășurat în plan extern, o parte a grupului infracțional acționând încă din anul 2017, în scopul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor, membrii grupului recrutând din medii defavorizate tinere prin metoda „Loverboy” și prin promisiunea oferirii unor oportunități de câștiguri substanțiale, pe care le-ar fi obligat să practice prostituția în țări din Vestul sau Nordul Europei, respectiv Germania, Marea Britanie, Suedia, Danemarca și Irlanda, țări unde are loc exploatarea efectivă a acestora.

În plan intern, o altă parte a grupului infracțional organizat, de tip familial, și-a concentrat activitatea, pe lângă recrutarea de tinere care sunt furnizate în scopul exploatării în străinătate, pe maximizarea profitului prin desfășurarea unei alte activități ilegale, respectiv producerea, deținerea și comercializarea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, respectiv tutun firicel de fumat.

Modul de operare al acestei grupări este unul clasic, gruparea fiind organizată pe diferite paliere infracționale, conducerea activităților ilicite fiind realizată de un lider.

Membrii grupării aveau roluri bine determinate în activitatea infracțională, unii recrutând tinerele, alții transportându-le la diferiți clienți acasă sau la hotelurile indicate de aceștia, alții administrând site-urile web de anunțuri de publicitate și administrând sumele de bani obținute de la clienți.

Cei în cauză ar fi folosit în activitatea infracțională diferite site-uri de anunțuri de publicitate din mediul online, facilitându-se astfel legătura între clienții doritori de servicii sexuale și victime.

În ceea ce privește infracțiunile prevăzute de Codul Fiscal, în perioada 2020 - 2022, o persoană bănuită ar fi comercializat aproximativ 2.500 kg. de tutun de fumat vrac către terțe persoane de pe teritoriul național, în urma cărora i-ar fi fost remiși prin ramburs 300.000 de lei, în urma efectuării a 1.500 de livrări prin intermediul unui serviciu de curierat.

În urma perchezițiilor au fost descoperite aproximativ 200 kg. de tutun mărunțit.

În cursul anului 2020, o altă persoană bănuită ar fi primit ramburs de la o firmă de curierat aproximativ 400.000 de lei rezultând faptul că această sumă reprezintă rambursările efectuate de firma de curierat ca urmare a livrării către clienții din țară a coletelor cu tutun de fumat comercializate.

Alte două persoane au fost depistate la o locație ce nu este autorizată drept antrepozit fiscal, folosind un dispozitiv artizanal pentru producerea de tutun mărunțit.

Astfel, în urma depistării, au fost descoperite aproximativ 350 kg. de tutun firicel de fumat și 6.000 kg de frunză de tutun.

De asemenea, la percheziții, au fost descoperite cantități importante de tutun.

Astfel, gruparea infracțională organizată ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 40.000.000 de lei.

24 au fost arestate, iar față de 11 s-a dispus măsura controlului judiciar.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul serviciilor centrale ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ale Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, cu suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

2. La data de 25 aprilie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri de mare risc și spălarea banilor, fiind dispusă reținerea a 6 persoane bănuite.

Astfel, polițiștii au pus în aplicare 38 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj și Vâlcea și în municipiul București, fiind puse în executare și 30 mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că, în anul 2019, s-ar fi constituit, pe baza relațiilor de familie, un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat și alte persoane, grup care ar fi acționat pe teritoriul Irlandei în scopul exploatării sexuale a numeroase persoane, obținând astfel sume de bani.

Totodată, liderii grupului infracțional ar fi organizat și dezvoltat o rețea de prostituție, determinând și înlesnind practicarea prostituției a aproximativ 30 de persoane, de la care ar fi perceput sume de bani, sub forma unor procente din câștigurile realizate, între 40% și 70%.

De asemenea, activitatea membrilor grupului ar fi constat în asigurarea cazării în imobilele închiriate și perceperea unor sume de bani cu titlul fictiv de chirie, achiziționarea biletelor de avion pentru deplasările pe ruta România-Irlanda, crearea, administrarea anunțurilor online și intermedierea legăturilor, transportul și protecția la locațiile clienților, dar și vânzarea, prin intermediul persoanelor vătămate, a drogurilor de mare risc către clienți, în scopul obținerii unor câștiguri mai mari.

Astfel, membrii grupului infracțional organizat ar fi utilizat un circuit financiar complex în activitatea de disimulare a foloaselor patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției, sumele de bani obținute fiind transferate în România, atât prin servicii de transfer monetar rapid, cât și prin intermediul unor conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse.

Ulterior, veniturile ar fi fost utilizate pentru achiziționarea pe teritoriul României a mai multor bunuri mobile (autoturisme) și imobile (terenuri, apartamente, edificarea de construcții etc.), atât pe nume propriu, cât și pe numele membrilor familiei, utilizate însă, în fapt, de către membrii grupului.

Totodată, membrii grupului infracțional organizat ar fi înființat societăți comerciale ce au avut ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul sau închirierea de bunuri imobile, cu scopul de a desfășura o activitate aparent legală, în vederea disimulării veniturilor provenite din activitatea infracțională.

De asemenea, în cauză s-a reținut și faptul că, în perioada 2021 – 2023, parte dintre membrii grupului infracțional organizat ar fi vândut diverse cantități de droguri de mare risc consumatorilor în județele Gorj și Vâlcea.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperiți și ridicați 2.245 de euro, 3.361 de lei, 29 de terminale mobile, 25 de cartele SIM, 13 memory stik-uri, un hard disk, o tabletă și 3 laptopuri.

Totodată, au fost indisponibilizate două arme airsoft, 58 de bile metalice, droguri de risc și mare risc, precum și comprimate și fiole din categoria anabolizantelor, 4 grindere și un cântar de mare precizie.

A fost instituită măsura sechestrului asigurător cu privire la zece autoturisme și un motociclu.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a admis propunerea de arestare preventivă a celor 6 persoane bănuite.

La activități au participat și 2 polițiști din Irlanda.

Cooperarea judiciară a fost facilitată prin intermediul EUROJUST, fiind încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Irlanda.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, serviciilor de combatere a criminalității organizate Vâlcea, Mehedinți și Olt, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, brigăzii de combatere a criminalității organizate Craiova și Pitești și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tudor Vladimirescu Gorj și Grupării de Jandarmi Mobile Frații Buzești Craiova.

3. La data de 10 mai a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au pus în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș și Vrancea, într-o cauză de trafic de persoane şi supunerea la muncă forțată obligatorie.

În cauză, s-a reținut că mai multe persoane vulnerabile cu handicap psihic, internate în centre de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap, din județului Vrancea, ar fi fost recrutate prin inducere în eroare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate, și, ulterior, transportate, în vederea exploatării prin muncă în cadrul unor pensiuni, gospodării și ferme din județul Maramureș.

Persoanelor vătămate le-ar fi fost reținute documentele de identitate, acțiune de natură a asigura exploatarea acestora pe o perioadă cât mai mare.

Persoanele vătămate nu ar fi fost plătite sau ar fi fost plătite mult sub nivelul muncii prestate, ar fi fost adăpostite în condiții necorespunzătoare și exploatate prin recurgerea la amenințări și exercitarea de acte de violență fizică, acte care au determinat o puternică stare de temere în rândul acestora.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureș, au fost conduse 14 persoane, despre care exista suspiciunea că erau implicate în desfășurarea activităților infracționale, ulterior 4 dintre acestea fiind arestate preventiv, iar 3 arestate la domiciliu.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și serviciilor de combatere a criminalității organizate Sălaj, Bistrița-Năsăud și Vrancea.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Maramureș – Serviciul Criminalistic, cel al Direcției Generale Anticorupție, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române.