15 Decembrie 2020 Sursa: IGPR FĂRĂ ALCOOL ȘI DROGURI LA VOLAN

Polițiștii au desfășurat, timp de o săptămână, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive, fiind testați peste 35.000 de conducători de autovehicule.

În țara noastră, este interzisă conducerea sub influența alcoolului. În primele 11 luni ale acestui an, numărul accidentelor rutiere în care au fost implicați conducătorii de vehicule aflați sub influenţa alcoolului a scăzut cu 23,6%.

În perioada 7 – 13 decembrie 2020, polițiștii rutieri, sub coordonarea Direcției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive.

În cadrul acțiunilor, 35.289 de conducători de autovehicule au fost testați cu aparatele etilotest, etilometru sau drugtest. Astfel, 688 au fost depistați în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar 19 sub influența substanțelor psihoactive.

De asemenea, polițiștii au identificat o persoană dată în urmărire, în municipiul București și au identificat un bun furat, în județul Galați.

Totodată, în trei cazuri, au fost depistate substanțe psihoactive și au fost constatate 143 de infracțiuni de altă natură.

Exemple:

La data de 10 decembrie 2020, un bărbat a fost depistat conducând un autoturism, în județul Bacău, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal.

La data de 11 decembrie 2020, o persoană a fost depistată conducând autoturismul, în județul Dâmbovița, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.

În urma controlului efectuat asupra unui pasager, polițiștii au descoperit diferite cantități de substanțe psihoactive. În cauză, a fost întocmit dosar penal.

La data de 12 decembrie 2020, un bărbat a fost depistat conducând autoturismul, în județul Galați, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat și având suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier.

În cauză, a fost întocmit dosar penal. Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a acestuia.

La data de 7 decembrie 2020, în județul Neamț, polițiștii au depistat o persoană care ar fi transportat, în portbagajul autovehiculului, 2.900 de pachete de ţigarete netimbrate sau cu timbru de Republica Moldova, mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal.

La faţa locului s-au prezentat şi polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, care s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de articolul 270 din Legea nr. 86/2006.

În cauză, două persoane au fost reţinute. De asemenea, polițiștii au indisponibilizat autoturismul, în vederea aplicării sechestrului.

La data de 13 decembrie 2020, în municipiul București, polițiștii au oprit pentru control un autovehicul și au depistat o persoană care avea emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 8 luni, pentru furt din societăți comerciale, emis la data de 31 iulie 2017, de Judecătoria Iași.

În primele 11 luni ale anului 2020, numărul accidentelor rutiere în care au fost implicați conducătorii de vehicule aflați sub influenţa alcoolului a scăzut cu 23,6%, comparativ cu situația înregistrată în aceeași perioadă a anului 2019, numărul persoanelor decedate în astfel de accidente a scăzut cu 21,8%, iar numărul persoanelor rănite grav cu 27,4%.