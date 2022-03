22 Martie 2022 Sursa: IGPR East Connection 2020 Transnational and multidisciplinary cooperation between law enforcement authorities in countering smuggling and intra-community fraud affecting the EU budget

Poliția Română implementează proiectul East Connection 2020, pentru gestionarea domeniului fraudei intra-comunitare, traficului cu produse accizabile, produse din tutun și bunuri supuse drepturilor de proprietate intelectuală din România, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina.

Prin implementarea proiectului East Connection 2020, Inspectoratul General al Poliției Române își propune să popularizeze în rândul actorilor relevanți un standard comun de gestionare a domeniului fraudei intra-comunitare, traficului cu produse accizabile, produse din tutun și bunuri supuse drepturilor de proprietate intelectuală din România, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina. În următoarea perioadă, va fi facilitată întâlnirea a 270 de specialiști internaționali în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor, din mediul public și privat: Poliția Română, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, DLAF – Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Europol, Interpol, Ambasada SUA în România, companii producătoare de tutun (British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris), reprezentanți ai organizațiilor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală (Turcu&Turcu România, Frisch&Partners România). De asemenea, au confirmat participarea la activități reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii din străinătate: polițiști din cadrul Poliției Naționale din Bulgaria, Departamentul Poliție Economică, Serviciul Combaterea infracțiunilor referitoare la regimul vamal, polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Direcția de Investigații Complexe a Inspectoratului Național de Investigații. Astfel, va fi îmbunătățită cooperarea dintre profesioniștii agențiilor de aplicare a legii, vamă și inspecție fiscală ale statelor implicate, prin crearea unor contexte formale, care să încurajeze schimbul de experiență și bune practici și schimbul operativ de date și informații de interes. Proiectul presupune organizarea unor evenimente cu participanți din cadrul organizațiilor relevante. Astfel, în perioada 28-30 martie 2022, va avea loc, la Sibiu, o conferință internațională cu 85 de participanți din toată regiunea și invitați din cadrul Europol și Interpol. De asemenea, vor fi organizate, în lunile aprilie, mai și iulie, trei workshop-uri regionale, în Oradea, Suceava și Râmnicu Vâlcea.

La finalul activităților, va fi conceput un manual de bune practici, metode și tehnici de combatere a fraudelor, prezentate din perspectiva instituțiilor de aplicare a legii, ce va fi diseminat către toți participanții.



Perioadă de implementare este 1 ianuarie 2021 – 31 august 2022, iar bugetul alocat este de 146.100,06 euro, din care grantul este de 80%. La data de 22 martie 2022, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului East Connection 2020, cu participarea specialiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice și, în sistem videoconferință, a polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice de la nivelul teritorial.