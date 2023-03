11 Martie 2023 Sursa: IGPR CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL COMBATERII FALSIFICĂRII DE MONEDĂ

În perioada 27 februarie – 2 martie, Inspectoratul General al Poliției Române a organizat conferința internațională de implementare a proiectului ASPASIA - ,,The 7 seas conference and staff exchange between South-East European countries and non-euro E.U. Member States”, derulat în perioada 2020 – 2023, inițiat de Poliția Română și finanțat prin intermediul programului Pericles 2020.

Conferința a constat în 3 zile de instruire, la care au participat polițiști, procurori, parteneri din alte state U.E. și non-U.E., reprezentanți ai Comisiei Europene și Europol, precum și reprezentanți ai băncilor naționale din țările partenere.

Principalele subiecte abordate în cadrul conferinței au fost importanța cooperării și schimbului rapid de informații, precum și organizarea de task-force-uri, care vor combate fenomenul de falsificare de monedă în Europa.

Proiectul are ca obiectiv general sporirea experienței în domeniul combaterii falsificării de monedă, întărirea cooperării în domeniul combaterii falsificării de monedă, întărirea cooperării operaționale între autoritățile competente din țările participante prin crearea unei rețele de specialiști, precum și împărtășirea experienței și a cunoștințelor acumulate privind diferite tehnici folosite în lupta împotriva combaterii contrafacerii de monedă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt sporirea experienţei participanţilor în domeniul combaterii falsificării de monedă, întărirea cooperării operaţionale între autorităţile competente din aceste ţări, prin crearea unei reţele de specialişti, împărtăşirea experienţei şi a cunoştinţelor acumulate privind diferite tehnici folosite în lupta împotriva combaterii contrafacerii de monedă, organizarea de sesiuni de instruire comune şi vizite de studiu, precum și schimbul de know-how în combaterea falsului de monedă.

Proiectul a inclus câte 2 zile de vizite de tip staff – exchange în Moldova, Ungaria, Turcia, Grecia, Ucraina, Italia, Bulgaria, Serbia, Croația, Republica Cehă şi Polonia, efectuate de delegații formate din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, specializate în combaterea falsului de monedă din România, polițiști și procurori D.I.I.C.O.T.