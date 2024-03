13 Martie 2024 Sursa: IGPR CERCETAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ȘI ÎNȘELĂCIUNE

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează cercetări față de șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani, din municipiul Oradea și din comunele Lugașu de Jos și Sântandrei, județul Bihor și față de șapte societăți comerciale, administrate de aceștia, sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (110 acte materiale), înșelăciune, complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2018 – 2021, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, un bărbat de 44 de ani, din municipiul Oradea, reprezentant al două societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, un bărbat de 53 de ani, din Oradea, reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, un alt bărbat, de 45 de ani, din Oradea și unul, de 39 de ani, tot din Oradea, ambii reprezentanți ai unei societăți comerciale cu sediul în Sânmartin, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților respective diverse achiziții de mărfuri și servicii, în baza unor facturi fiscale fictive, emise de șase societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, din județele Bihor, Timiș și din municipiul București, în valoare totală de peste 7 milioane de lei, prin care ar fi diminuat, în mod artificial, impozitul pe profit și ar fi dedus TVA, în mod nelegal, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu 2.228.140 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

De asemenea, în perioada 2019 - 2023, cei doi bărbați, de 45 și 39 de ani, din Oradea, un altul de 47 de ani, din comuna Sântandrei, județul Bihor, un bărbat de 44 de ani, din Oradea, ambii reprezentanți ai unei societăți comerciale cu sediul în Săcădat, județul Bihor și un bărbat de 37 de ani, din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale orădene, ar fi indus în eroare cinci societăți de asigurări, prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin atestarea, în mod mincinos, a distrugerii, prin incendiere, a unor bunuri (3.335 de cutii cu pantofi și mobilier de bucătărie), în valoare totală de 1.852.647 de lei.

În vedere recuperării prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului și societăților de asigurări, în valoare totală de 4.080.787 de lei, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile și, totodată, s-a dispus poprirea sumelor de bani deținute în conturilor bancare ale cercetaților, până la concurența întregului prejudiciu.

La data de 12 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare 7 mandate de aducere, iar la finalizarea audierilor, față de 6 persoane a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

La data de 13 martie a.c., cele 6 persoane vor fi prezentate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.