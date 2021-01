27 Ianuarie 2021 Sursa: IGPR AVEȚI DATE DESPRE ACEASTĂ PERSOANĂ?

Autoritățile din Kaiserslautern, Germania, solicită sprijin pentru identificarea unei femei care a fost găsită decedată, în seara de 14 decembrie 2020, în zona străzii Staubörnchenstrasse.

Conform informațiilor transmise de autoritățile din Germania, femeia decedată are între 35 și 50 de ani, 1,66 metri, respectiv 63 de kilograme. Aceasta are ochi căprui și păr de culoarea maro închis, creț, până la umeri, iar pe piciorul drept, jos, are un tatuaj cu formă de flori.

Aceasta purta o geacă de iarnă, albă și pantaloni de trening, roșii. Pantalonul are lateral pe picior o dungă albă. De asemenea, purta o bluză neagră, cu mâneci lungi, precum și cizme îmblănite, negre.

Persoanele care dețin informații despre acest caz pot contacta Politia Kaiserslautern la numărul de telefon 0631 369 2620 sau pot anunța cea mai apropiată unitate de poliție din țară.