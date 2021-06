23 Iunie 2021 Sursa: IGPR APROAPE 500 DE ABATERI PRIVIND CONDUCEREA SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI SAU DROGURILOR, ÎN 24 DE ORE

La data de 20 iunie a.c., polițiștii rutieri au desfășurat acțiunea ,,Alcohol & Drugs Marathon” inclusă în operațiunea ,,Alcohol & Drugs”, a ROADPOL (Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa), pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive.

Astfel, polițiști rutieri și din cadrul structurilor teritoriale de ordine publică au desfășurat acțiuni în teren, în cadrul cărora au fost testați 18.989 de conducători de autovehicule.

De asemenea, au fost constatate 479 de abateri la regimul rutier, dintre care 138 de abateri reprezentând infracțiuni pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, 12 reprezentând infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 329 de abateri reprezentând contravenții pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

La nivel național, ponderea conducătorilor de autovehicule depistați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, din totalul conducătorilor testați, este de 2,52%.

În primele 5 luni ale anului 2021, comparativ cu situația înregistrată în perioada similară a anului trecut, a scăzut cu 37% numărul accidentelor rutiere grave, cu 10% numărul persoanelor decedate și cu 52% numărul persoanelor rănite grav în accidente rutiere în care au fost implicați conducători de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice.

Exemple:

1. La data de 20 iunie a.c., în județul Bacău, un bărbat a fost depistat în trafic, conducând un autoturism, fără a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. În urma controlului corporal al bărbatului, au fost identificate 3 plicuri transparente ce conţineau fragmente vegetale de culoare verde și două plicuri în interiorul cărora se afla o pulbere albă. Acestea au fost ridicate și sigilate. Întrucât conducătorul auto era dezorientat și incoerent, a fost condus la o unitate medicală, unde i s-a efectuat un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, care a indicat prezența unor substanțe, fapt pentru care au fost recoltate mostre biologice de sânge și urină, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței în sânge a substanțelor psihoactive. A fost întocmit dosar penal, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul pe drumurile publice, sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

2. Un bărbat a fost depistat, în județul Călărași, în timp ce conducea un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, a fost întocmit dosar penal, pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

3. Un bărbat a fost depistat în trafic, în timp ce conducea un autoturism în județul Dolj, sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drugtest, rezultat a fost pozitiv pentru droguri de mare risc. S-a întocmit dosar penal, pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

4. Un bărbat a fost depistat în județul Harghita, în timp ce conducea un autoturism, iar, în urma testării alcoscopice, a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal, pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.