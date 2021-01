26 Ianuarie 2021 Sursa: IGPR ALEGE VIAȚA! ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR, PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE

Săptămână trecută, polițiștii din toată țara au desfășurat o acțiune pentru salvarea de vieți și prevenirea accidentelor rutiere. Celor care au pus în pericol siguranța circulației, le-au fost aplicate peste 30.000 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute peste 3.300 de permise de conducere și retrase aproximativ 850 de certificate de înmatriculare.

În perioada 18 – 24 ianuarie 2021, sub coordonarea Direcției Rutiere, polițiștii rutieri și din cadrul structurilor teritoriale de ordine publică au acționat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Astfel, în urma acțiunilor din teren, au fost aplicate 37.874 de sancțiuni contravenționale, celor care au încălcat legislația.

Dintre acestea, 31.590 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: 11.427 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 2.326 pentru abaterile săvârșite de pietoni, 1.273 pentru abaterile săvârșite de bicicliști.

De asemenea, au fost aplicate 332 de sancțiuni pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, 13 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor și 308 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Au fost reținute 3.320 de permise de conducere: 1.318 pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 330 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, 316 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor, 307 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice și 1.049 pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.

De asemenea, au fost retrase 851 de certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligații legale.

În această săptămână, au fost constatate 357 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice: 180 de fapte de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, 127 de infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 20 de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, 12 fapte de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe și 18 de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Exemple:

1. La data de 23 ianuarie 2021, în jurul orei 20:15, a fost depistat un bărbat, de 40 de ani, din Petrila, județul Hunedoara, conducând un autoturism, în localitatea Petrila, în timp ce se afla sub influența alcoolului (0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat). În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

2. La data de 24 ianuarie, în jurul orei 11:00, a fost depistat un bărbat, de 31 de ani, domiciliat în municipiul Constanța, conducând un autoturism în municipiul Brașov, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive - THC-5 (canabis), amfetamină și metadonă. În cauză, se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.