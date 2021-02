05 Februarie 2021 Sursa: IGPR ACȚIUNILE DIRECȚIEI DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE, PENTRU DESTRUCTURAREA GRUPĂRILOR INFRACȚIONALE

În anul 2020, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfăşurat 79 de acţiuni, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., ori în cazurile proprii de urmărire penală. În cadrul acestor acțiuni, au fost efectuate 215 percheziții domiciliare, fiind cercetate 283 de persoane. 100 de persoane au fost arestate.

În urma acţiunilor derulate sub supravegherea D.I.I.C.O.T., anul trecut, au fost emise 48 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care au fost trimise în judecată 190 de persoane fizice și juridice, bănuite de săvârșirea a 2.915 infracţiuni.

De asemenea, au fost destructurate 12 grupuri infracționale organizate, formate din 128 de persoane, care au fost trimise în judecată.

Exemple:

1. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare specializată în falsificare de monedă, punere în circulație de valori falsificate, deținere de instrumente în vederea falsificării și înșelăciune, în urma efectuării a 5 percheziții domiciliare.

Gruparea ar fi falsificat în decursul a 6 ani, 23.042 de bancnote din cupiură de 100 de lei, punând în circulație 22.716 bancnote.

2. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare infracțională organizată specializată în trafic de droguri.

Gruparea infracțională ar fi acționat în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Noua Zeelandă.

Liderul grupării a fost prins în flagrant delict, având asupra sa 50.000 de euro, reprezentând plata pentru drogurile care urmau să ajungă în România.

3. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat cercetări pentru probarea activității infracționale privind traficul de droguri.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit 1.480 de kilograme de hașiș și aproximativ 1.000 de kilograme de pastile de captagon cu un conținut ridicat de amfetamină, în valoare de peste 70.000.000 de euro.

Drogurile au fost disimulate între marfa legală, astfel încât să evite descoperirea acestora prin mijloace tehnice specifice de detectare.

Captura reprezintă cea mai mare captură de pastile de captagon și hașiș din istoria structurilor de combatere a criminalității organizate din cadrul Poliției Române.

4. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare specializată în infracțiuni de trafic de droguri de mare risc în urma unei acțiuni de prindere în flagrant delict, în timpul comercializării a 2.479 de comprimate MDMA. Doi importanți lideri au fost arestați.

5. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare infracțională organizată bănuită de trafic de migranți, pe relația Serbia – România – Austria.

La data de 2 iunie 2020, urmare a depistării unui autoturism ce transporta 12 migranți, în vederea trecerii frauduloase a frontierei româno-ungară, au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, pe teritoriul României. De asemenea, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente, înscrisuri, telefoane mobile, laptopuri și tabletele utilizate în desfășurarea activității infracționale.

Persoanele bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T., în vederea audierii, fiind dispusă de către procurorul de caz măsura reținerii pentru 5 dintre acestea, iar față de 11 s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

6. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare infracțională organizată bănuită de trafic de persoane și de minori în scopul exploatări sexuale, pe relația România – Marea Britanie (Scoția).

Au fost efectuate simultan 32 de percheziții domiciliare pe teritoriul României și al Marii Britanii.

În urma perchezițiilor, polițiștii ridicat 20.000 de lire sterline, 30.000 de lei, 12.000 de euro, 4 autoturisme de lux, un pistol cu gaz fără permis, 6 arme albe, documente, înscrisuri, 40 de telefoane mobile și 3 laptopuri. De asemenea, au fost instituite sechestre pentru 3 autoturisme.

14 persoane au fost depistate și conduse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și la D.I.I.C.O.T.

În cauză, 10 persoane au fost arestate, iar față de 4 s-a dispus măsura controlului judiciar. Ulterior, alte 2 persoane au fost depistate și arestate.

7. Au fost finalizate cercetările într-o operațiune în care polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au documentat activitatea infracțională a mai multor grupări infracționale implicate în transportul de droguri de mare risc (cocaină), pe cale maritimă, din America de Sud până în apele teritoriale românești, respectiv Marea Neagră – Delta Dunării.

În urma activităților investigative și de cercetare penală și ca urmare a unei ample cooperări internaționale, dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului București.

În cauză, 16 persoane au fost trimise în judecată.

8. Au fost finalizate cercetările într-un dosar în care s-au făcut cercetări pentru infracțiuni de constituirea unui grup infracţional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat, șantaj, amenințare, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fals material în înscrisuri oficiale și spălare a banilor. Gruparea infracțională ar fi acționat în Mexic și în Statelor Unite ale Americii.

9. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat activități pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane, contrabandă și spălarea banilor.

În cadrul operațiunii, au fost puse în executare 16 percheziții domiciliare și 22 de mandate de aducere, fiind arestate 17 persoane.

10. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare infracțională organizată bănuită de camătă, șantaj, proxenetism, trafic de droguri de risc și de mare risc, spălarea banilor, precum și alte infracțiuni săvârșite cu violență.

Au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare și au fost puse în executare 16 mandate de aducere.

În urma activităților, au fost ridicați 6.050 de euro, 21.300 de lei, bijuterii din aur, o armă letală de foc, 5 cartușe, 3 pistoale cu aer comprimat, 1 pistol cu aer comprimat și muniție aferentă, mai multe săbii și macete, 29 de telefoane mobile, 3.000 de litri de substanță biocidă și dezinfectantă.

14 persoane au fost reținute și prezentate judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă.

Activitatea EMPACT

Poliția Română - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate este un membru activ în cadrul EUROPOL, participând în cadrul parteneriatului şi cooperării internaționale între autoritățile române, Comisia Europeană şi EUROPOL pe palierul combaterii traficului de persoane, în cadrul grupului de lucru circumscris priorității Combaterea traficului de persoane – EMPACT-THB.

Fonduri externe nerambursabile

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate contribuie la accesarea fondurilor externe nerambursabile, fiind beneficiara mai multor proiecte care vizează atât dotarea cu tehnică necesară desfășurării activităților operative, cât și pregătirea personalului și desfășurarea de activități în comun cu polițiști din alte state europene.

Astfel, în anul 2020, la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au fost derulate următoarele proiecte:

Programul Naţional ISF

- ISF Trafic de ființe umane - Consolidarea capacităţii de combatere a traficului de persoane prin eficientizarea activităţii de investigare, creşterea mobilităţii structurilor specializate, cât şi prin intensificarea schimburilor de date şi informaţii.

- ISF Cyber crime – Investigarea infracționalității informatice (fraudelor on-line, cu cărți de credit, atacuri informatice și pornografie infantilă prin internet) și analiza probelor digitale.

- ISF Românian Cyber Crime Centre RC3 – Prevenire și pregătire în domeniul CYBERCRIME.

PDP2 Norvegia - Întărirea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității.

Proiectul EMPACT Non Cash Payment Card Fraud – finanțare activități prevăzute în planul de acțiune.

Proiectul „Strengthening the capacity for financial investigations to counter money laundering and other economic and financial crimes”.

Proiectul „HER-CIV- Strengthening the action capacity of the Directorate for Countering Organized Criminality in order to protect the financial interests of the European Union in România.

Totodată, pentru cadrul multianual 2021-2028, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a aplicat pentru 7 noi proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.