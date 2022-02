20 Februarie 2022 Sursa: IGPR ACȚIUNI ȘI INVESTIGAȚII, PENTRU PROTEJAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Anul trecut, în domeniul prorietății intelectuale, polițiștii de investigarea a criminalității economice au indisponibilizat bunuri în valoare totală de peste 50 de milioane de lei, au soluţionat cu propunere de trimitere în judecată 172 de dosare penale și au aplicat peste 1.000 de sancțiuni contravenționale, la Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, în valoare de peste 1.300.000 de lei.

Direcția de Investigare a Criminalității Economice și structurile teritoriale de investigare a criminalității economice cooperează cu instituții de aplicare a legii din pentru cercetarea infracțiunilor la drepturile de proprietate intelectuală

O contribuție semnificativă o constituie colaborarea cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Investigarea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, în special pentru destructurarea rețelelor/ grupurilor infracționale organizate de import, distribuție și vânzare de bunuri contrafăcute, precum și în domeniul pirateriei online a reprezentat una dintre prioritățile de acțiune a polițiștilor specializați în anul 2021.

În urma acțiunilor și investigațiilor derulate anul trecut, au fost înregistrate 1.333 de dosare penale având ca obiect infracțiuni la regimul proprietății intelectuale și au fost soluţionate 1.465 de dosare penale, dintre care 172 cu propunere de trimitere în judecată.

Polițiștii au identificat 829 de persoane bănuite, au investigat 91 de domenii de internet și au indisponibilizat bunuri în valoare totală de 50.045.100 de lei (produse cosmetice - 372.869 bucăți, în valoarea de 39.419.690 lei, produse textile - 60.184 de bucăți, în valoarea de 6.480.880 de lei, respectiv medicamente și dispozitive medicale - 31.221 de bucăți, în valoarea de 1.607.900 de lei).

De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de 4.855.690 lei.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 1.093 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.386.990 de lei.

Anul acesta, în perioada organizării la București a Campionatului European de Fotbal „UEFA EURO 2020”, polițiști din cadrul Poliției Române au desfășurat o serie de activități pentru prevenirea și combaterea încălcării, atât a drepturilor de proprietate intelectuală ce aparțin UEFA, cât și a celor care aparțin societăților partenere.

Reprezentantul UEFA a transmis o scrisoare de mulțumire, apreciind disponibilitatea și implicarea de care polițiștii au dat dovadă în desfășurarea și ducerea la bun sfârșit a programului pentru protecția drepturilor deproprietate intelectuală UEFA EURO 2020.

Cooperare internaţională

Palierul de cooperare internațională reprezintă o componentă semnificativă în combaterea infracțiunilor la drepturile de proprietate intelectuală ținând cont de tendințele fenomenului infracțional și de poziționarea României din punct de vedere geografic și economic.

Cooperarea polițienească este asigurată pe linia canalelor de cooperare asigurate de Interpol, Europol și SELEC.

Polițiștii asigură participarea la operaţiunile comune, grupurile de lucru, simpozioanele, conferinţele și cursurile de pregătire desfăşurate pe plan internaţional, în diferite domenii.

Polițiștii români au participat la întâlnirile operative organizate de Interpol şi Europol în cadrul unor operaţiuni comune iniţiate de structurile de cooperare poliţienească internaţională precum OPSON, având ca obiect combaterea comercializării de produse alimentare și băuturi contrafăcute sau care nu corespund standardelor de calitate, IN OUR SITES, vizând combaterea comercializării de produse contrafăcute în mediul on-line, SHIELD II, vizând combaterea comercializării de produse medicamentoase sau hormoni de creștere umană, atât contrafăcute cât și în afara lanțului oficial de distribuire, APHRODITE, având ca obiect combaterea comercializării de bunuri contrafăcute prin intermediul rețelelor de socializare și LUDUS, având ca obiect combaterea comercializării de jucării și produse destinate copiilor care reprezintă un risc asupra sănătății acestora.

Pregătirea polițiștilor

Pentru pregătirea polițiștilor în acest domeniu, au fost organizate mai multe cursuri și seminarii.

Astfel, la data de 18 februarie 2021, a fost organizat un curs online având ca temă identificarea măștilor și vaccinurilor contrafăcute, la acesta participând 50 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice.

În perioada 14 – 15 aprilie 2021, în colaborare cu Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol, a fost organizat un curs de pregătire on-line de tip webinar cu tema INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE FIGHT AGAINST PIRACY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, la care au participat ofițeri de poliție de la nivelul structurilor teritoriale.

La data de 9 iunie 2021, a fost organizat un curs online având ca temă identificarea produselor contrafăcute, la acesta participând 50 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice.

De asemenea, la data de 14 iunie 2021, a continuat cursul online având ca temă identificarea produselor contrafăcute, la care au particitat alți 50 de polițiști.

Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au participat la datele de 9 iunie 2021, respectiv 17 iunie 2021 la webinarele cu temele „Illegal Gambling and Organized Crimes”, respectiv „Fraude prin Intermediul Platformelor Digitale de Plată” organizate de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

La data de 28 octombrie 2021, Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală (GLDPI), constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a organizat seminarul online cu tema „Dovada încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și a caracterului contrafăcut al produsului”, la care au participat 3 reprezentanți din cadrul DICE și 50 de polițiști din cadrul structurilor teritoriale.

În perioada 3 – 4 noiembrie 2021, a fost organizat de către EUIPO – Oficiul European pentru Drepturi de Autor un webinar având ca temă „On-line Event on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, la care au participat polițiști cu atribuții în domeniul proprietății intelectuale.

La datele de 3 și 17 noiembrie 2021, a fost organizat de către Ambasada SUA, împreună cu USPTO – United States Patent and Trademark Office, un curs de tip webinar, având ca temă „Overview of Intellectual Property Enforcement at the Border”, la acesta participând 50 de polițiști.

La data de 18 noiembrie 2021, Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală (GLDPI), constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a organizat seminarul online cu tema „Aspecte privind procedura de soluționare a opozițiilor în noua reglemantare din Lg. 84/1996”, la care au participat polițiști de investigare a criminalității economice.

Exemplu:

La data de 11 martie 2021, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea procurorilor de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centală, au efectuat 39 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Constanța, Ilfov, Cluj, Vrancea și Bacău, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale persoanelor juridice, precum și la sediul unor instituții publice. 22 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

În aceeași cauză, au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară de către Direcția Generală Anticorupție.

Acțiunea a vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate specializate în contrabandă cu produse de parfumerie și alte produse de lux, provenite din spațiul extracomunitar, în special din Turcia.

Concomitent, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară în Republica Italiană și Republica Franceză, la depozite folosite de gruparea infracțională ca locuri de descărcare a mărfurilor provenite din contrabandă.

În fapt, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat prin folosirea unor societăți comerciale, controlate de oameni de afaceri turci, de origine kurdă, cetățeni români, libanezi și armeni, care ar fi realizat mai multe operaţiuni de import prin portul Constanţa Sud–Agigea, având ca obiect declarat cuptoare electrice, provenite din Republica Turcă, însă în fiecare container ar fi fost disimulate cantităţi semnificative de parfumuri contrafăcute, purtând însemnele distinctive ale unor branduri de lux.

Prin activitatea infracțională derulată de membrii acestei grupări infracționale, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de aproximativ 25.000.000 de euro, reprezentând accizele și TVA.