13 Iulie 2022 Sursa: IGPR ACȚIUNI PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ

În perioada 4 – 10 iulie 2022, la nivel național, polițiștii rutieri au derulat acțiuni punctuale, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, în care s-a urmărit prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.

În această perioadă, în urma abaterilor constatate, au fost aplicate 43.176 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 41.175 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost aplicate 12.776 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 3.383 pentru abateri ale bicicliștilor, 1.867 pentru abateri ale pietonilor, 585 pentru depășire neregulamentară, 582 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 531 pentru abateri căruțași și 436 de sancțiuni în privința transportului persoane.

Alte 385 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri ale conducătorilor de trotinete electrice, 307 pentru neacordare prioritate pietonilor, 242 pentru neacordare de prioritate vehiculelor, 95 pentru abateri ale conducătorilor de motociclete, 63 pentru abateri ale conducătorilor de moped, 61 pentru conducere agresivă, precum și 19.862 de alte sancțiuni.

De asemenea, au fost aplicate 2.001 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative, dintre care 206 pentru nerespectarea regulilor privind transportul rutier de persoane (legi speciale) și 1.795 pentru alte acte normative.

Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 4.211 permise de conducere, 1.388 pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 585 pentru depășirea neregulamentară, 582 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, 307 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, 242 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor, 146 pentru depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime legale admise, 61 pentru adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice și 900 pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.

Au fost retrase 1.534 de certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligații legale.

Polițiștii au constatat 947 de infracțiuni, din care 742 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice și 205 de altă natură.

Dintre infracțiunile la regimul circulației pe drumurile publice, 235 au fost constatate pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, 216 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, 125 pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive, 114 pentru punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, 20 pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și 32 de alte infracțiuni.

Exemple:

1. La data de 10 iulie 2022, un bărbat, de 22 ani, a condus un autoturism, în județul Brașov, fiind depistat și înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 145 km/h.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, care a indicat o valoare pozitivă la substanța THC-5 (Cannabis), iar în habitaclul autoturismului a fost descoperită o pungă de plastic, în interiorul căreia se aflau două fragmente vegetale de culoare maro-verzui, ce păreau a fi canabis.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 1.305 lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 90 de zile. De asemenea, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind sesizați și polițiștii de combatere a criminalității organizate cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

2. La data de 9 iulie a.c., a fost depistat un bărbat, în timp ce conducea un vehicul, pe Autostrada A2, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive – Cocaină.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

3. La data de 8 iulie a.c., un bărbat, de 19 ani, a condus un autoturism, în municipiul Arad, fiind sub influența substanțelor psihoactive – Cannabis (THC-5). În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

4. La data de 10 iulie 2022, a fost depistat un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, în județul Suceava, aflându-se sub influența alcoolului (1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat). În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

5. La data de 7 iulie 2022, a fost depistat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, în municipiul Giurgiu, având exercitarea dreptului de a conduce suspendată. În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.