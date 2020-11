31 Octombrie 2020 Sursa: IGPR ACȚIUNI PENTRU COMBATEREA INFRACȚIONALITĂȚII ÎN DOMENIUL TRAFICULUI ȘI COMERȚULUI ILEGAL DE TUTUN

În primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au indisponibilizat peste 40 de milioane de țigarete și aproape 19 tone de tutun vrac (echivalentul a aproape 27 de milioane de țigarete), în urma acțiunilor pentru combaterea contrabandei.

Activitățile constante din acest domeniu desfășurate de Poliția Română au avut ca rezultat faptul că, în prezent, consumul de țigarete de contrabandă este la cel mai mic nivel de când se fac studii pe această temă.

În anul 2020, Poliţia Română acţionat cu prioritare pentru prevenirea și combaterea infracționalității săvârșite în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigarete și a altor produse din tutun, în scopul diminuării impactului negativ asupra bugetului general consolidat al statului, eliminării concurenței neloiale și protecției sănătății populației.

Astfel, în perioada ianuarie - septembrie 2020, polițiștii au constatat 1.425 de infracţiuni în acest domeniu, dintre care 1.200 de infracțiuni prevăzute de Codul vamal, 195 de infracțiuni prevăzute de Codul fiscal și 30 de infracţiuni de evaziune fiscală.

De asemenea, au fost înregistrate 1.287 de dosare penale, în care sunt cercetate 1.612 persoane, fiind indisponibilizate 41.972.965 de țigarete și 18.805 kg. de tutun vrac (echivalentul a 26.864.285 de țigarete).

Totodată, au fost aplicate 1.581 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.567.850 de lei.

Față de perioadă similară a anului precedent, se observă o ușoară creștere a capturilor de țigarete, ceea ce reflectă prioritizarea acestei activități la nivelul Poliției Române, în contextul actual al măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei cu noul corononavirus COVID-19.

În ceea ce privește evoluția pieței negre a țigaretelor, ultimul studiu Novel, publicat în septembrie 2020, estimează un nivel de 8,5%, în scădere cu două procente față de aceeași perioadă a anului precedent.

Este al doilea trimestru consecutiv când piața neagră a țigaretelor înregistrează o cotă de sub 10%, nivel sub care nu s-a mai coborât în perioada derulării studiului Novel, început în anul 2008.

La acțiunile de combatere a contrabandei au participat atât polițiști din structurile de investigare a criminalităţii economice, cât și din cele de ordine publică, poliţie rutieră, poliţie transporturi şi combatere a criminalităţii organizate.

Contrabanda cu produse accizabile şi alte operaţiuni ilicite în domeniu constituie riscuri şi vulnerabilităţi identificate la nivel național, abordate în Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020.