26 August 2023 Sursa: IGPR ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ, ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

În noaptea de 25 spre 26 august a.c., Poliția Română a desfășurat, în județul Constanța, stațiunile Vama Veche și Mamaia-Năvodari, o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și menținerea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au efectuat 542 de testări pentru alcool și 155 pentru droguri.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 46 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 35.240 de lei.

Au fost reținute 13 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducere sub influența alcoolului, peste limita pentru infracțiune, 4 pentru conducere sub influența drogurilor și 6 permise pentru conducere sub influența alcoolului, sub limita pentru infracțiune, totodată, fiind retrase și 20 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii au constatat 7 infracțiuni, dintre care 2 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, 4 pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive și una pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat pe drumurile publice.

La activități au participat polițiști din cadrul Direcției Rutiere, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și polițiști de la alte structuri rutiere.

Exemple:

1. Un bărbat, de 19 de ani, a fost depistat de către polițiști în timp ce conducea un autoturism, în localitatea 23 August, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la metamfetamină.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, ulterior acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.

2. Polițiștii au depistat un bărbat, de 20 de ani, din municipiul Constanta, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cannabis.

De asemenea, s-a constatat faptul că autoturismul nu era asigurat printr-o poliță de asigurare valabilă. I-au fost retrase certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.

3. Un bărbat, de 21 de ani, a fost depistat în localitatea Eforie Nord, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de metamfetamină.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.

4. Polițiștii au identificat un bărbat, de 19 ani, în localitatea Constanța, în timp ce conducea fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de metamfetamină.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.

5. Un bărbat, de 37 de ani, a fost depistat în localitatea Năvodari, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, acesta nu a oprit autovehiculul la semnalele acustice și luminoase efectuate din autospeciala de poliție, procedându-se astfel la oprirea forțată.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței alcoolului în sânge.