23 August 2023 Sursa: IGPR ACȚIUNE ÎN SISTEM INTEGRAT, PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE

La data de 23 august a.c., polițiștii de la rutieră din București și Ilfov, împreună cu polițiști de ordine publică, de la acțiuni speciale, de la poliția canină și reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog, au desfășurat o acțiune, în municipiul București și județul Ilfov, pentru prevenirea accidentelor de circulație cauzate de viteza excesivă și conducere sub influența alcoolului sau drogurilor.

Astfel, au fost efectuate 119 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și 21 cu aparate drugtest.

De asemenea, au fost constatate 4 infracțiuni (una de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, una de conducere sub influența unor substanțe psihoactive, una de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce și una de punere în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai sau a unui tractor agricol ori forestier neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii).

Polițiștii au reținut 12 permise de conducere, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului sub limita pentru infracțiune și au retras 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii, polițiștii, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, au informat participanții la trafic cu privire la noile modificări legislative în materie penală, respectiv, în cazul conducătorului auto aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere și care provoacă un accident rutier soldat cu decesul victimei acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei.