30 Septembrie 2023 Sursa: IGPR ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR RUTIERI PENTRU VERIFICAREA LEGALITĂȚII TRANSPORTURILOR RUTIERE DE MĂRFURI

În perioada 25 – 26 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția Rutieră, împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, a desfășurat, la nivel național, o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri generale și mărfuri periculoase, pentru prevenirea și combaterea oricăror abateri de la respectarea normelor legale privind siguranța și legalitatea acestor tipuri de transport.

Astfel, polițiștii rutieri au verificat 9.523 de autovehicule destinate transportului de mărfuri, fiind aplicate 4.366 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, au fost 423 pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora și 117 pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 69/2012.

De asemenea, 5 dintre acestea au fost pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 1175/2007 privind aprobarea normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, 131 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative privind transporturile rutiere și 3.561 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative.

Polițiștii au efectuat 5.604 testări cu aparatele din dotare, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, fiind reținute 112 permise de conducere, dintre care 17 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, 18 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 34 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și 43 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost restrase 311 certificate de înmatriculare și au fost dispuse 51 de măsuri de imobilizare a autovehiculelor și 11 măsuri de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului.

În cadrul acțiunii, au fost constatate 13 infracțiuni, dintre care 1 pentru conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului și 12 pentru alte fapte.

Totodată, în cadrul acțiunii, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au verificat 1.640 de autovehicule destinate transportului de mărfuri, fiind aplicate 363 de sancțiuni contravenționale, 227 pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora și 71 pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 69/2012.

De asemenea, au fost aplicate 9 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 1175/2007 privind aprobarea normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, 56 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative, fiind dispuse 30 de măsuri de imobilizare a autovehiculelor, 5 măsuri de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului și 3 măsuri de anulare a inspecției tehnice periodice.

Exemple:

1. La data de 25 septembrie 2023, un bărbat a condus un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, fără a deține tichet de cântar specific mărfii transportate.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional.

2. La data de 25 septembrie 2023, un bărbat a condus o autoutilitară, efectuând transport de mărfuri periculoase (29 de tuburi de oxigen, dintre care 10 sigilate), cu un vehicul care nu este din punct de vedere structural corespunzător utilizării transportului.

În cauză, acesta a fost sancționat contravențional.

3. La data de 26 septembrie 2023, un bărbat, cetățean polonez, a condus un ansamblu de vehicule format dintr-un cap de tractor și o semiremorcă, pe DN1, în localitatea Sinaia, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, cu 0,14 mg/l.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, fiind dispusă și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

4. La data de 26 septembrie 2023, pe DN1, în zona km 296, a fost oprită în trafic o autoutilitară, care circula din direcția Sibiu către Brașov, transportând 4,95 de metri cubi de material lemnos, în baza unui aviz emis doar pentru 2,15 metri cubi.

Astfel, societatea care efectua transportul a fost sancționată contravențional și au fost confiscați 2,80 metri cubi de cherestea.