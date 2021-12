13 Decembrie 2021 Sursa: IGPR ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE LA RUTIERĂ, ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

În perioada 6-12 decembrie 2021, polițiștii din cadrul Direcției Rutiere și Direcției de Ordine Publică - Inspectoratul General al Poliției Române au executat acțiuni, în județul Suceava, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier și criminogen ridicat, pentru verificarea documentelor aparținând autovehiculelor înmatriculate în alte state și a permiselor de conducere eliberate de autorități străine.

În cadrul activităților, desfășurate împreună cu polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Dâmbovița, Neamț, Maramureș, Ialomița și Iași, s-a urmărit reducerea numărului și consecințelor accidentelor rutiere grave, precum și constatarea și sancționarea abaterilor care pun în pericol siguranța traficului rutier.

Astfel, au fost verificate 2.236 de autovehicule, fiind aplicate 952 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 284.642 de lei, dintre care 869 la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 41 la Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie și 8 la Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

9 sancțiuni contravenționale au fost aplicate la H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport, 2 la O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora și 23 la alte legi.

Polițiștii au constatat 19 infracțiuni, dintre care 8 pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, 3 pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere, 2 pentru punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, 3 pentru conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, 1 pentru furt, 1 pentru conducere a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și 1 pentru nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor.

Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 53 de permise de conducere, dintre care 25 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 10 pentru depășiri neregulamentare, 2 pentru neacordare prioritate de trecere pietonilor, 3 pentru neacordare prioritate de trecere altor vehicule, 3 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, 1 pentru circulație pe sens opus și 9 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost retrase 152 de certificate de înmatriculare și 46 de seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligații legale, iar 46 de autovehicule au fost imobilizate.

Polițiștii au identificat în trafic un autovehicul care, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, a rezultat faptul că acesta figura furat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, iar pentru 3 autovehicule a fost dispusă suspendarea dreptului de utilizare.

De asemenea, față de o persoană a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 ore.

Au fost identificate autovehicule având modificări ale elementelor de caroserie, astfel încât să își asigure cu ușurință sustragerea în cazul comiterii unor infracţiuni. Totodată, au fost confiscați 6 mc de material lemnos.

La acțiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Exemple:

1. La data de 9 decembrie 2021, a fost depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN17A din localitatea Marginea, județul Suceava, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat 1,05 mg./l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, ca urmare a săvârșirii, la data de 13 iunie 2021, a infracțiunii prevăzută și pedepsită de articolul 336 alin. (1) din Codul Penal - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, respectiv de conducere a unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

Totodată, împotriva bărbatului, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura controlului judiciar.

2. La data de 9 decembrie 2021, pe DJ 209G din localitatea Straja, a fost depistat un bărbat, în vârsta de 40 de ani, conducând un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat 0,42 mg./l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

3. La data de 10 decembrie 2021, pe DN 2H, km. 23, a fost depistat un bărbat, în vârsta de 21 de ani, conducând un autoturism.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a rezultat faptul că acesta nu poseda poliță de asigurare obligatorie, în caz de pagube materiale produse terților prin accidente rutiere.

Totodată, persoana în cauză nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

4. La data de 10 decembrie 2021, pe Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți a fost identificat un bărbat, în vârsta de 25 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Marea Britanie.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a rezultat faptul că autovehiculul sus-menționat figurează ca fiind furat.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

5. La data de 10 decembrie 2021, pe DN 2H, în afara municipiului Rădăuți, la intersecția cu Centura Rădăuți, a fost depistat un bărbat, de 35 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, tractând o remorca neînmatriculată, pe care era montată o plăcuță cu număr fals de înmatriculare.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tractare pe drumurile publice a unei remorci neînmatriculate și cu număr fals de înmatriculare.

6. La data de 10 decembrie 2021, pe DC Straja, a fost depistat un bărbat, de 44 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul nu a oprit autovehiculul la semnalele acustice și luminoase efectuate din autospecială, procedându-se astfel la oprirea forțată a acestuia.

A fost testat cu aparatul etilometru, rezultând 0,77 mg./L alcool pur în aerul expirat.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

7. La data de 8 decembrie 2021, în municipiul Rădăuți, județul Suceava, a fost depistat un bărbat, de 42 de ani, deținând în autovehicul muniție letală, pentru care nu avea documente.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.