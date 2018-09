22 Septembrie 2018 Sursa: IGPR A ȘASEA EDIȚIE A CAMPANIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR: VERDE LA EDUCAȚIE PENTRU CIRCULAȚIE

Pentru al șaselea an consecutiv, Poliția Română și Lidl continuă să contribuie la educația rutieră a copiilor, prin campania națională „Verde la educație pentru circulație”. Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani și constă în lecțiile interactive de educație rutieră, organizate simultan în parcările magazinelor Lidl din întreaga țară. Ediția de anul acesta a campaniei are loc la data de 22 septembrie, începând cu ora 11:00.

„Verde la educație pentru circulație” este un proiect de tradiție, care își propune, an de an, să aducă în atenția copiilor și părinților siguranța rutieră. Obiectivul campaniei este de a forma un comportament rutier responsabil în rândul copiilor, prin învățarea și respectarea regulilor de circulație, pentru ca pe termen lung, numărul și gravitatea accidentelor rutiere în care sunt implicați și copii să fie reduse. În cadrul evenimentului anual, cei mici află de la polițiști ce reguli de circulație trebuie să respecte în drumul lor spre școală, locul de joacă sau către casă, prin lecții interactive.

Anul acesta, polițiștii îi vor învăța pe copii cum să aibă singuri grijă de ei, ca pietoni în trafic. Lecțiile interactive dedicate copiilor, cu vârsta între 4 și 10 ani, vor fi susținute în parcările a 221 de magazine Lidl, astăzi, 22 septembrie, începând cu ora 11:00.

Prima parte este dedicată unei sesiuni teoretice, prin care cei mici vor afla ce înseamnă fiecare semn de circulație și vor primi informații esențiale pentru siguranța lor, ca pietoni.

A doua parte va cuprinde o sesiune practică, în care copiii vor putea aplica cunoștințele dobândite, printr-un joc interactiv de circulație rutieră. La finalul acesteia, toți copiii participanți vor primi premii.

„Scopul Poliției Române este acela de a se asigura că cetățenii sunt în siguranță, oriunde și oricând. De aceea, campania Verde la educație pentru circulație este atât de importantă, pentru că reprezintă o oportunitate pentru ca cei mici să afle care sunt regulile de circulație și de ce sunt acestea utile, atunci când vine vorba de siguranța lor.”, a declarat domnul chestor de poliție Florentin Brăcea, director al Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române.

„Noi credem cu tărie că educația, sub toate formele sale, este un factor esențial pentru un viitor mai bun. De aceea, în urmă cu șase ani, am demarat prima ediție a proiectului Verde la educație pentru circulație, prin care ne-am propus să contribuim la reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicați cei mici, organizând lecții de educație rutieră dedicate copiilor. Cu fiecare ediție, acest proiect a crescut și ne bucurăm că, an de an, din ce în ce mai mulți copii învață cum să fie pietoni responsabili.”, a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.

